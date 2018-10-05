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100 яблоневых саженцев высадили в парке Победы

Высадка именно такого количества деревьев приурочена к столетию комсомола. Поработать на свежем воздухе с пользой для себя и города вышли не только активисты Республиканского союза молодежи, но и руководители столичных предприятий и организаций.

Эта осень будет насыщена событиями для молодежи. Продолжается марафон "Сто добрых дел" - это наведение порядка на земле и посещение детских домов. В планах и фестиваль молодежной песни.

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