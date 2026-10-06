101-й день рождения отмечает ветеран ВОВ Ядвига Еробкина

101-й день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны, минчанка Ядвига Еробкина.

С подарками и поздравлениями к имениннице приехали представители общественных объединений и силовых ведомств, руководство Первомайского района, а также Председатель Совета Республики.

Судьба Ядвиги Генриховны - это настоящая летопись мужества, созидания и верности Отечеству. В 18 лет она ушла добровольцем на фронт, где под вражескими бомбежками спасала тяжелораненых бойцов в военно-санитарном поезде. Долгожданную Победу девушка встретила в Чехословакии.

А в мирное время Ядвига Еробкина прошла достойный трудовой путь от медсестры госпиталя до инженера-метролога, вложив немало сил в восстановление страны и заслужив орден Трудового Красного Знамени и медаль "За доблестный труд".

На вопрос о секрете долголетия отвечает просто: нужно беречь свою страну и держать себя в постоянном тонусе.

"Я переполнена восхищением и впечатлениями. Меня даже бросает в дрожь. А как я выгляжу? В жизни, кроме прически, маникюра, я ничего не делала. Никаких подтяжек, манипуляций с собой. Работала как папа Карло и до сих пор работаю. Я не пользуюсь услугами соцзащиты", - поделилась ветеран Великой Отечественной войны Ядвига Еробкина.

Александр Драгун, глава администрации Первомайского района г. Минска:

"101 год, действительно, - это очень символично. У нас на территории Первомайского района еще 15 ветеранов Великой Отечественной войны. Безусловно, каждый у нас находится на особом контроле с точки зрения оказания содействия, помощи и прочее. Эти люди на своем примере показывают подрастающему поколению, какие трудности в своей жизни они преодолевали, как они Родину защищали, а потом мирным трудом созидали, восстанавливали великую страну. Сегодня наш замечательный ветеран, у которого мы были в гостях, в том числе проводит встречи с молодежью. Это жизнерадостный человек, который своим примером показывает, что никогда не нужно сидеть на месте, всегда нужно двигаться, следить за собой, за здоровьем".

Всемерная забота о ветеранах, сохранение исторической правды и развитие системы активного долголетия остаются незыблемым приоритетом государства. Сегодня в Беларуси проживает более 660 столетних юбиляров.