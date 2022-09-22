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"1030-летие православия на Беларуси" - увековечено в почтовой миниатюре
"1030-летие православия на Беларуси" - увековечено в почтовой миниатюре. Сегодня состоялась церемония торжественного гашения почтового проекта, посвященного этому событию. Блок, конверт и впервые в 30-летней истории белорусской филателии сразу 15 памятных штемпелей (обычно выпускается всего один). Таким образом, запуск новой продукции в праздничной обстановке прошел одновременно в городах 15-ти епархий нашей страны, что особенно актуально в Год исторической памяти.
Мы используем различные формы, которые видим, что они могут послужить ко благу. Поэтому если на почтовых марках изображаются объекты духовные (иконы, храмы, монастырь, святыни наши) - это очень важно. Молодые люди и взрослые, обращая, останавливая свой взор на почтовой марке, на оформлении конверта, естественно, могут задуматься и должны задуматься, как, где. Через привлечение внимания они больше будут знать о нашей истории.
Патриарший Экзарх также вручил награды Православной церкви министру связи и информатизации, сотрудникам издательского центра "Марка" РУП "Белпочта" и священнослужителям. Орденов, грамот и благодарностей удостоены те, кто активно работал в создании совместных проектов церковной направленности.
Мы как глашатаи, как в старину почтовый работник с рожком извещает о чем-то, так и мы сейчас выполняем роль такую, чтобы информировать не только в нашей стране, но и 192 страны мира, которые входят во Всемирный почтовый союз, где почтовая продукция нашей страны может распространяться, рассказывать о тех событиях, которые происходят у нас.
Сотрудничеству Белорусского экзархата с Министерством связи и информатизации, а также РУП "Белпочта" также в этом году исполняется 30 лет. В 1992 году на первой марке, выпущенной в нашей стране, по благословению первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета было размещено изображение национальной и православной святыни - креста преподобной Евфросинии Полоцкой.
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