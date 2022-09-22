"1030-летие православия на Беларуси" - увековечено в почтовой миниатюре

Мы используем различные формы, которые видим, что они могут послужить ко благу. Поэтому если на почтовых марках изображаются объекты духовные (иконы, храмы, монастырь, святыни наши) - это очень важно. Молодые люди и взрослые, обращая, останавливая свой взор на почтовой марке, на оформлении конверта, естественно, могут задуматься и должны задуматься, как, где. Через привлечение внимания они больше будут знать о нашей истории.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси