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104 года назад была учреждена Пограничная охрана Беларуси

Свой профессиональный праздник отмечают те, кто стоит на защите рубежей нашей Родины. Протяженность так называемой зоны ответственности 3 тысячи 617 километров и больше века на страже страны.

104 года назад 28 мая была учреждена Пограничная охрана. Спустя несколько десятилетий в этот день "зеленые фуражки" станут отмечать свой профессиональный праздник.

Во все времена защита границ Отечества была одной из самых ответственных, трудных и почетных задач, выполнять которую родина доверяла только лучшим своим воинам. Навсегда в благодарной народной памяти останется подвиг защитников священных рубежей Отчизны, проявивших мужество и бесстрашие в годы Великой Отечественной войны. С первых ее дней, отстаивая каждую пядь родной земли, они заложили основу грядущей победы.

Система защиты госграницы соответствует требованиям сегодняшнего дня

Сотни застав, пограничный спецназ, тысячи сотрудников, а еще строительство пограничной инфраструктуры и модернизация технического оснащения - все это современная белорусская граница. Ни для кого не секрет, что в погранвойсках служба особая.

На страже рубежей и день, и ночь

Утверждая решение на охрану госграницы на 2022 год, Президент высоко оценил вклад пограничников в обеспечение суверенитета нашей страны. Однако по-прежнему накаляется международная обстановка, наращивается потенциал блока НАТО.

Усиление границ Беларуси

Увеличиваются интенсивность и масштабы учений стран альянса у наших границ. Обостряются угрозы военной безопасности нашей стране уже и на южных рубежах. И смело можно сказать, что сегодня это одно из самых опасных направлений. И от того, насколько надежно будет прикрыта наша граница, зависят мир и спокойствие на улицах белорусских городов. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы с Днем пограничника.

Президент поздравил пограничников

Сегодня для нас особый смысл и вес обретают такие понятия, как стойкость, мужество, верность присяге и народу. Этими качествами всегда отличаются пограничники, которые первыми встречают врага на границе и, не жалея жизни, сражаются с ним. В наше непростое время (как и восемь десятилетий назад) у рубежей Отечества складывается напряженная военно-политическая обстановка. Без сомнений, каждый из вас хорошо понимает, перед какими вызовами и угрозами мы стоим сегодня, какое противоборство идет вокруг нашего государства. А на передовой линии обороны находитесь вы, воины в зеленых фуражках. Убежден, что свою независимость и территориальную целостность мы защитим, если потребуется, а пограничники сделают все возможное, чтобы священные рубежи нашего Отечества оставались в неприкосновенности. Верю в ваш патриотизм и профессионализм.

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