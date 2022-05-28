104 года назад была учреждена Пограничная охрана Беларуси

Сегодня для нас особый смысл и вес обретают такие понятия, как стойкость, мужество, верность присяге и народу. Этими качествами всегда отличаются пограничники, которые первыми встречают врага на границе и, не жалея жизни, сражаются с ним. В наше непростое время (как и восемь десятилетий назад) у рубежей Отечества складывается напряженная военно-политическая обстановка. Без сомнений, каждый из вас хорошо понимает, перед какими вызовами и угрозами мы стоим сегодня, какое противоборство идет вокруг нашего государства. А на передовой линии обороны находитесь вы, воины в зеленых фуражках. Убежден, что свою независимость и территориальную целостность мы защитим, если потребуется, а пограничники сделают все возможное, чтобы священные рубежи нашего Отечества оставались в неприкосновенности. Верю в ваш патриотизм и профессионализм.