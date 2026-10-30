105 лет лидерства. Юбилей 30 октября празднует Белорусский государственный университет. Со значимой датой коллектив и студентов вуза поздравил Президент.

105 лет лидерства: БГУ отмечает юбилей

По случаю 105-летия альма-матер 30 октября в белорусской столице состоялся праздничный концерт.

105 признаний в любви и ровно столько же лет лидерства, которое подтверждается ежедневно. 30 октября ярко, масштабно и празднично Белорусский государственный университет отмечает свой юбилей. Во Дворце культуры профсоюзов белорусской столицы собрались все: студенты, преподаватели, профессоры, которые создают историю университета, а также его достижения и победы.

БГУ - это бренд страны. Сегодня его голос звучит не только на праздничном концерте, но и далеко за пределами республики. Ученые университета отправляют на орбиту белорусские спутники и создают лекарства нового поколения против рака. Здесь открывают новые специальности, у которых нет аналогов.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

"Он еще раз доказал, что это даже не просто оплот, это стержень белорусской государственности. Это экспертная, научная, образовательная деятельность, подготовка кадров практически по всему спектру специальностей, причем элитарных кадров, которые укрепляют страну. И главным, наверное, достижением, я считаю, за все это время явилось то, что эта пальма первенства не была никогда потеряна".

105 лет - это не просто красивая цифра, это история создания интеллектуального кода всей нации. Здесь за одной партой сидели те, кто сегодня определяет курс целого государства: академики, министры, дипломаты, руководители промышленных гигантов и лидеры мнений.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Белорусский государственный университет является альма-матер, которую, безусловно, помнишь, которой благодарен. Те выпускники, те однокурсники, с которыми мы вместе оканчивали, половина из них являются кандидатами наук. И это говорит о том, что действительно тот потенциал фундаментальный, научный, который был заложен, он в полной мере позволил себя реализовать в жизни".

Главное доказательство масштаба и первенства БГУ - это те, кто продолжает его историю здесь и сейчас. БГУ сегодня - это живая экосистема, где авторитет и опыт преподавателей дают хороший старт молодежи. Она совершает тысячи открытий и проектирует уникальные технологии, сохраняя лидерство БГУ.

Виктория Шайтер, студентка биологического факультета БГУ:

"Это центр талантливой молодежи, здесь учатся такие талантливые дети. Я горжусь тем, что я учусь в этом университете. Я на 1 курсе. Я поступала в год 105-летия, в юбилейный год. Я очень рада, что у меня получилось. Самый лучший вуз нашей страны, я очень горжусь собой, теми, кто здесь учится".

Николай Никуленков, секретарь БРСМ БГУ:

"В БГУ был целый ряд праздничных мероприятий, который посвящен 105-летию со дня основания нашего родного университета. Стоит подчеркнуть важность того, что студент именно этого года поступления почувствовал себя не просто частичкой БГУ, а почувствовал себя и его историей".

Величественный и направляющий. Главный университет страны, где рождаются смыслы, технологии и кадры, которые и создают будущее нашей страны.