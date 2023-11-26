105 лет исполняется легендарному Минскому военному округу - архивные кадры "В открытом доступе"

Значимая дата. В этом ноябре 105 лет исполняется легендарному Минскому военному округу. Его части и личный состав с обретением независимости составили основу Вооруженных Сил Беларуси. И сейчас немного архивных кадров в эпизоде из проекта АТН - "В открытом доступе"(подробности в видео),