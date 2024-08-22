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108 автобусов ожидают въезда в Польшу
108 автобусов ожидают въезда в Польшу. За последние сутки контрольные службы пункта пропуска "Тересполь" оформили всего 62 автобуса из 170 положенных (это составляет 36 % от нормы). Как сообщает Госпогранкомитет, большая очередь из 108 рейсовых пассажирских автобусов образовалась на белорусско-польской границе, это пункт пропуска "Брест".
Увы, мы лишь можем констатировать, что ввиду игнорирования польской стороной норм пропуска тысячи туристов вынуждены сутками находиться в автобусах в ожидании въезда в Польшу. К этому можно добавить, что непростая ситуация и на литовском направлении: более 2,5 тыс. единиц грузового транспорта ожидают въезда в ЕС. Меньше всего фур за сутки проследовало в Евросоюз через литовский Мядининкай (это из Каменного Лога, его контрольные службы оформили 14 % грузовиков).
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