3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Роман Головченко принял участие в наведении порядка на мемориале "Попова Гряда"
10 миллионов 600 тысяч рублей собрали по итогам республиканского субботника. Участие в нем приняли почти 2 с половиной миллиона белорусов. В Год исторической памяти особое внимание мемориалам, местам скорби и памяти нашего народа, которых после Великой Отечественной войны на территории Беларуси очень много. Светлана Лукьянюк о комплексе "Попова Гряда", где сегодня работало правительство.
Правительственный субботник на мемориале "Попова Гряда"
Это было в мае 1944-го, когда Красная армия наступала, и до Победы казалось подать рукой. Освобожденные города вселяли надежду на скорый мир и здесь - в деревне Попова Гряда. Но ее жизнь оборвалась ранним утром.
В домах в 1944-м старики и дети, женщины в поле, время сеять. Фашисты согнали всех в сарай и подожгли. Погибли 57 сельчан. В память о них этот мемориал. Где были хаты - таблички с именами.Этот мемориал уже в туристическом маршруте. Ухоженность этих мест говорит: память жива. В Год исторической памяти трудовая суббота здесь у нашего правительства.
Аллея и памятный знак в память о погибших
Сегодня здесь появился знак от премьер-министра в память о погибших и новая аллея, где липы и рябины.Помня уроки истории, мы строим свое сегодня и завтра. Преодолевая сложности, в том числе экономические. Рост цен будоражит весь мир. Правительство Беларуси предлагает свои меры, которые работают.
Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики
Готовится и дополнительный комплекс мер по поддержке экономики. Касаться он будет не только бизнеса и реального сектора, а и социальной сферы.
Президент
Все
Президент Беларуси 11-12 ноября отправится в Азербайджан для участия во Всемирном саммите по климату
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Washington Post: Трамп созвонился с Путиным, чтобы обсудить Украину
Нетаньяху признал причастность Израиля к взрывам пейджеров в Ливане
Литва с 11 ноября усиливает таможенный контроль на границе с Беларусью. Что будут проверять?
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов