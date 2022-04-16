Роман Головченко принял участие в наведении порядка на мемориале "Попова Гряда"

10 миллионов 600 тысяч рублей собрали по итогам республиканского субботника. Участие в нем приняли почти 2 с половиной миллиона белорусов. В Год исторической памяти особое внимание мемориалам, местам скорби и памяти нашего народа, которых после Великой Отечественной войны на территории Беларуси очень много. Светлана Лукьянюк о комплексе "Попова Гряда", где сегодня работало правительство.





Правительственный субботник на мемориале "Попова Гряда"

Это было в мае 1944-го, когда Красная армия наступала, и до Победы казалось подать рукой. Освобожденные города вселяли надежду на скорый мир и здесь - в деревне Попова Гряда. Но ее жизнь оборвалась ранним утром.

В домах в 1944-м старики и дети, женщины в поле, время сеять. Фашисты согнали всех в сарай и подожгли. Погибли 57 сельчан. В память о них этот мемориал. Где были хаты - таблички с именами.Этот мемориал уже в туристическом маршруте. Ухоженность этих мест говорит: память жива. В Год исторической памяти трудовая суббота здесь у нашего правительства.

Аллея и памятный знак в память о погибших

Сегодня здесь появился знак от премьер-министра в память о погибших и новая аллея, где липы и рябины.Помня уроки истории, мы строим свое сегодня и завтра. Преодолевая сложности, в том числе экономические. Рост цен будоражит весь мир. Правительство Беларуси предлагает свои меры, которые работают.

Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики