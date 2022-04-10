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10 апреля Беларусь отмечает День войск противовоздушной обороны
Беларусь сегодня отмечает День войск противоздушной обороны. Это профессиональный праздник защитников воздушных границ. Он утвержден Указом Президента от 26 марта 1998 года. Считается, что зародилась противовоздушная оборона в 1941 году. Со временем этот род войск прошел большой путь развития и стал основой боеспособности государства. Небо Беларуси защищают самые современные образцы вооружения, многие из которых модернизированы или разработаны на родной земле. В нашей армии войска ПВО выполняют задачи в составе единого вида вооруженных сил страны - Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Сегодня они работают усиленным составом.
Ежедневно боевая авиация на сопредельной территории выполняет 60-100 боевых вылетов. Каждый день мы фиксируем полеты вдоль границы. Не только пилотируемая, но и стратегическая разведка, которая ведется с беспилотников. Каждый день в воздухе висят самолеты РЛС. И это все откладывает отпечаток на деятельность, на те задачи, которые выполняют мои подчиненные.
С профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов войск противовоздушной обороны поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил, что одна из самых ярких страниц в истории противовоздушной обороны написана в годы Великой Отечественной войны. Именно в этот период войска ПВО сформировались как самостоятельный вид вооруженных сил, а личный состав заложил основы славных традиций, которые нынешние белорусские воины свято чтят, приумножают и, обеспечивая преемственность, передают молодому поколению.
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