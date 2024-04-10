10 апреля - последний день выдвижения делегатов на ВНС

Сегодня последний день выдвижения делегатов на Всебелорусское народное собрание от местных советов депутатов и гражданского общества. Предельная численность делегатов ВНС, согласнозаконодательству, 1200 человек.

Народное вече сможет утверждать важнейшие для страны документы, направления внешней и внутренней политики, взяв на себя роль стабилизатора в обществе. Численность делегатов, подлежащих избранию от местных светов депутатов, - 290 человек, от гражданского общества - 400. Итоги выборов делегатов Всебелорусского народного собрания ЦИК подведет 16 апреля.

Белорусский парламент сформирован

Накануне ЦИК установил итоги выборов и зарегистрировал избранных членов Совета Республики. В верхнюю палату парламента вошли 56 человек: 18 женщин и 38 мужчин.