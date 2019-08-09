10 августа можно будет по традиции обратиться на прямые телефонные линии

10 августа с проблемными вопросами можно будет по традиции обратиться на прямые телефонные линии. До полудня на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Игорь Макар, в столичной мэрии - заместитель председателя Александр Дорохович.