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10 августа - последний день приема заявок на участие в детском конкурсе песни "Наше поколение - 2024"

Масштабный телепроект пройдет в России во второй раз. Год назад он объединил в международном вокальном батле 13 стран. Беларусь ищет своего представителя уже сейчас! Это должны быть певцы от 9 до 15 лет. На сцене - солист или коллектив в составе не больше шести человек. Обязательное условие для участия в отборе - создание с нуля авторской песни. Заявки принимаются на сайте tvr.by.

Международный телевизионный конкурс детской авторской песни "Наше поколение" пройдет 19 октября в российской Казани.

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