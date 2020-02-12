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10 белорусов находятся на карантине в Тюмени
10 белорусов находятся на двухнедельном карантине в Тюмени в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель", который охраняется Росгвардией.
Они добровольно решили покинуть китайскую провинцию Хубэй и были перевезены спецрейсом ВКС России. Для каждой семьи - отдельные номера со всем необходимым. Охраняет периметр двойное оцепление Росгвардии. Всего же было эвакуировано около 150 человек - в основном, это россияне. К слову, тех, кто находится на карантине, волонтеры не оставляют без внимания.
Эксперты призывают все страны принять меры для профилактики заболевания и признать коронавирусугрозой обществу номер один.
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