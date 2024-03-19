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10 человек стали кандидатами в делегаты ВНС от Минской областной организации БСЖ

10 человек стали кандидатами в делегаты ВНС от Минской областной организации "Белорусского союза женщин". Конференция прошла в Червенском районе. Медицина, образование, лесное хозяйство, культура и промышленность: участники форума - представители разных отраслей. Впервые интересы народа будет представлять такой состав Белорусского союза женщин.

Я из города Борисова, работаю в территориальном центре Борисовского района социальным работником уже 5 лет. У меня 12 подопечных, моих пожилых граждан. Любить свою работу нужно душой и сердцем. Быть кандидатом на ВНС - большое почетное место и ответственность
Юлия Локис, соцработник территориального центра соцобслуживания населения Борисовского района
Представляю Дзержинск. Воспитатель дошкольного образования детского сада №1. Мы по результатам 2023 года - лучшее учреждение дошкольного образования в РБ. Мне как рядовому воспитателю важно качество образования. В нашей стране сейчас достаточно возможностей для развития, просто каждый на своих местах определяет интересные моменты, точки работы. Как глава государства говорит: "Спокойно работайте, каждый на своем рабочем месте, и тогда в нашей стране все будет в порядке"
Ирина Апанасик, воспитатель детского сада № 1 г. Дзержинска
Это женщины, которые, не жалея своих сил, в отрыве от работы еще принимают активное участие в общественной жизни. Наши женщины везде: где трудная жизненная ситуация, где семье нужна помощь. Вы же знаете, они неравнодушные. Наши женщины всегда выступают за мир, за безопасность, за укрепление семей. За все, что происходит в нашем государстве - это женщины.
Тамара Красовская, председатель Минской областной организации Белорусского союза женщин

Выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания завершится в конце марта. Выборы пройдут с 1 по 10 апреля. Предельная численность делегатов ВНС - 1200 человек. В новом статусе народное вече соберется 24-25 апреля.

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