10 человек стали кандидатами в делегаты ВНС от Минской областной организации БСЖ

Это женщины, которые, не жалея своих сил, в отрыве от работы еще принимают активное участие в общественной жизни. Наши женщины везде: где трудная жизненная ситуация, где семье нужна помощь. Вы же знаете, они неравнодушные. Наши женщины всегда выступают за мир, за безопасность, за укрепление семей. За все, что происходит в нашем государстве - это женщины.

Тамара Красовская, председатель Минской областной организации Белорусского союза женщин