10 человек стали кандидатами в делегаты ВНС от Минской областной организации БСЖ

10 человек стали кандидатами в делегаты ВНС от Минской областной организации "Белорусского союза женщин". Конференция прошла в Червенском районе. Медицина, образование, лесное хозяйство, культура и промышленность: участники форума - представители разных сфер. Впервые интересы народа будет представлять такой состав Белорусского союза женщин.

