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10 человек стали кандидатами в делегаты ВНС от Минской областной организации БСЖ

10 человек стали кандидатами в делегаты ВНС от Минской областной организации "Белорусского союза женщин". Конференция прошла в Червенском районе. Медицина, образование, лесное хозяйство, культура и промышленность: участники форума - представители разных сфер. Впервые интересы народа будет представлять такой состав Белорусского союза женщин.

Выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания завершится в конце марта. Выборы пройдут с 1 по 10 апреля. Предельная численность делегатов - 1 200 человек. В новом статусе народное вече соберется 24 и 25 апреля.

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