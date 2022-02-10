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10 февраля Наталья Кочанова проведет прямую телефонную линию

Совет Республики продолжает практику общения с гражданами по решению волнующих вопросов. Так, сегодня прямую телефонную линию проведет спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Звонки будут приниматься с 10:00 до 13:00.

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