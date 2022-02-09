10 февраля стартуют оперативные учения Беларуси и России "Союзная решимость"

Передислокация и создание группировок войск завершены, начинается вторая фаза проверки сил реагирования Союзного государства - совместное учение "Союзная решимость". В первую очередь акцент на отработку обеспечения военной безопасности и противодействие терроризму.



9 февраля в Беларуси развернули российскую систему противовоздушной обороны дальнего действия С-400 "Триумф". ЗРК перебазировали с Дальнего Востока на полигон в Брестской области. Боевые расчеты С-400 готовятся заступить на дежурство в составе единой региональной системы ПВО. Личный состав отработал развертывание боевой техники на позициях и провел подготовительные мероприятия к выполнению учебно-боевых задач. Маневры проходят в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Напомним, "Триумф" работает по целям на дальности до 400 км. Ранее подразделения совершили марш протяженностью более 9 000 км из пункта дислокации в Хабаровском крае. Российские расчеты зенитного ракетного дивизиона также провели инженерное оборудование, маскировку стартовых позиций, командных пунктов и техническое обслуживание техники.