ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

10 февраля стартуют оперативные учения Беларуси и России "Союзная решимость"

Нам под силу себя защитить! Это покажут и оперативные учения Беларуси и России "Союзная решимость". Они стартуют 10 февраля.

Передислокация и создание группировок войск завершены, начинается вторая фаза проверки сил реагирования Союзного государства - совместное учение "Союзная решимость". В первую очередь акцент на отработку обеспечения военной безопасности и противодействие терроризму.

9 февраля в Беларуси развернули российскую систему противовоздушной обороны дальнего действия С-400 "Триумф". ЗРК перебазировали с Дальнего Востока на полигон в Брестской области. Боевые расчеты С-400 готовятся заступить на дежурство в составе единой региональной системы ПВО. Личный состав отработал развертывание боевой техники на позициях и провел подготовительные мероприятия к выполнению учебно-боевых задач. Маневры проходят в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.
Напомним, "Триумф" работает по целям на дальности до 400 км. Ранее подразделения совершили марш протяженностью более 9 000 км из пункта дислокации в Хабаровском крае. Российские расчеты зенитного ракетного дивизиона также провели инженерное оборудование, маскировку стартовых позиций, командных пунктов и техническое обслуживание техники.

Сегодня истребители Су-35С заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства и отработали перехват воздушных целей. В это же время летчики двух стран охраняют рубежи, два дальних бомбардировщика российских ВКС Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. Свои задачи отрабатывают и связисты - белорусские и российские коллеги проложили каналы переговорных линий для абонентов всех уровней.

Для обеспечения используются новейшие технические средства. Численность личного состава и техники не превысит пороговые значения, установленные венским документом 2011 года. По завершении маневров военный контингент России покинет территорию нашей страны.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все