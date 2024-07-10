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10 июля - последний день прослушивания на шоу "Фактор.by"
Новые голоса продолжает открывать "Фактор.by". Звезды сошлись в Минске. Финальный аккорд живых прослушиваний сегодня. Участников отбора принимает караоке-клуб Radio Killers. За 6 дней испытать удачу пришли свыше 300 конкурсантов.
Прослушивание на "Фактор.by" сегодня в Минске до 17:00
Принять участие в отборе в формате-лайф можно сегодня с 10 до 17 часов. Карьера для талантливых начнется на проспекте Победителей, 49. Кроме того, онлайн-заявки принимаются до конца июля. "Фактор.by" ждет именно тебя!
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