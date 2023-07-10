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10 июля в Беларуси ожидаются дожди и грозы

10 июля в Беларуси ожидаются дожди и грозы

Кратковременные дожди и до 27°C тепла прогнозируют сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

Будет переменная облачность. В отдельных районах страны ожидаются грозы. Дожди пройдут на большей части территории страны.

Ветер северо-западный, северный умеренный, при грозах порывистый.

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