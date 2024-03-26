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10 кандидатов в делегаты ВНС выдвинуты от профсоюзов Гродненской области
10 кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания выдвинуты от профсоюзов Гродненской области. Это представители трудовых коллективов из разных сфер: от промышленности и здравоохранения до культуры и торговли. Каждая кандидатура широко обсуждалась профсоюзным активом. В итоге выбрали тех, кто имеет активную гражданскую позицию и готов представлять и отстаивать интересны человека труда на Всебелорусском народном собрании.
Быть кандидатом в делегаты Всебелорусского народного собрания - это как ответственно, так и почетно. Ответственно, потому что это взаимосвязь между трудовыми коллективами и законом. В профсоюзе есть прекрасный девиз: "Мы вместе, сила в единстве!"
Это люди, которые преданы своей стране. Второе требование - они должны быть инициативными, уметь брать на ответственность не только за себя, за свою семью, за свою жизнь, но и за жизнь всей страны. Ну и, конечно, они должны быть преданы профсоюзному движению и словом, и делом. То есть это люди очень инициативные, уважаемые в коллективах.
Выдвижение кандидатов от профсоюзов пройдет во всех регионах страны. Изберут делегатов на внеочередном съезде федерации в начале апреля.
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