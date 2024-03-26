10 кандидатов в делегаты ВНС выдвинуты от профсоюзов Гродненской области

Это люди, которые преданы своей стране. Второе требование - они должны быть инициативными, уметь брать на ответственность не только за себя, за свою семью, за свою жизнь, но и за жизнь всей страны. Ну и, конечно, они должны быть преданы профсоюзному движению и словом, и делом. То есть это люди очень инициативные, уважаемые в коллективах.

Елена Манкевич, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси