10 лет отмечает самый культурный канал страны - "Беларусь 3"

Стоит ли говорить, что у соседей полное замалчивание в СМИ подобных проблем. Российские и белорусские каналы на стопе. И неважно, что они транслируют. Свобода слова по-европейски - это когда надо потакать политикам, или будешь закрыт. Впрочем, глядя на падение ценностей, хочется сказать спасибо, что мы не присутствуем на разлагающемся рынке.