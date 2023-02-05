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10 лет отмечает самый культурный канал страны - "Беларусь 3"
Стоит ли говорить, что у соседей полное замалчивание в СМИ подобных проблем. Российские и белорусские каналы на стопе. И неважно, что они транслируют. Свобода слова по-европейски - это когда надо потакать политикам, или будешь закрыт. Впрочем, глядя на падение ценностей, хочется сказать спасибо, что мы не присутствуем на разлагающемся рынке.
Нести культуру в массы продолжает "Беларусь 3". Телеканал празднует юбилей! 10 лет назад в структуре Белтелерадиокомпании появилась третья кнопка. Кстати, до этого в отечественном медиапространстве не было ни тематического канала в целом, ни отдельного - для высокого искусства.
Благодаря нашим коллегам, в фондах медиахолдинга сотни выдающихся театральных постановок, концертных вечеров, культовые религиозные трансляции и конкурсные отборы. В хронике - интервью с легендарными личностями, которые формировали культурную самоидентичность нашей страны. Как запускали и чем наполняли первые эфиры "Беларусь 3" - напомнит Ольга Медведь (видео).
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