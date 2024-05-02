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10 лет со дня трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
2 мая 2014 года он был сожжен украинскими националистами и сторонниками госпереворота. В здании на тот момент находились представители антимайдана. Погибли 48 человек, 200 пострадали. Всех, кто пытался покинуть пылающий Дом профсоюзов, жестоко избивали. В тот день в столкновениях на улицах Одессы от рук националистов погибли еще 6 человек. Преступники так и не были наказаны. В память о жертвах в Донецке возложили цветы к памятному знаку "Не забудем! Не простим!".
Имена организаторов массового убийства людей сегодня назвал глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Среди них исполняющий на тот момент обязанности президента Украины Турчинов, бывший глава МВД Аваков, глава СБУ Наливайченко, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Парубий, олигарх Коломойский.
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