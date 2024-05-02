10 лет со дня трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

2 мая 2014 года он был сожжен украинскими националистами и сторонниками госпереворота. В здании на тот момент находились представители антимайдана. Погибли 48 человек, 200 пострадали. Всех, кто пытался покинуть пылающий Дом профсоюзов, жестоко избивали. В тот день в столкновениях на улицах Одессы от рук националистов погибли еще 6 человек. Преступники так и не были наказаны. В память о жертвах в Донецке возложили цветы к памятному знаку "Не забудем! Не простим!".