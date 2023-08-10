ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

10-летнего ребенка убило током - жуткая трагедия произошла в Волковысском районе

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах страшной трагедии, произошедшей в Волковысском районе, где ребенка убило током. По данным следствия, накануне вечером 10-летний мальчик вместе с отцом при помощи специального насоса откачивал воду из бассейна. По завершении работ мужчина попросил сына выключить оборудование от электрической сети. При попытке отключить фильтр-насос ребенок прикоснулся к открытым токопроводящим частям вилки, в результате чего получил смертельное поражение током.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все