10-летнего ребенка убило током - жуткая трагедия произошла в Волковысском районе

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах страшной трагедии, произошедшей в Волковысском районе, где ребенка убило током. По данным следствия, накануне вечером 10-летний мальчик вместе с отцом при помощи специального насоса откачивал воду из бассейна. По завершении работ мужчина попросил сына выключить оборудование от электрической сети. При попытке отключить фильтр-насос ребенок прикоснулся к открытым токопроводящим частям вилки, в результате чего получил смертельное поражение током.



