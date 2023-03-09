Кто станет суперфиналистами шоу "Фактор.by 60+", узнаем 10 марта

Кто станет суперфиналистами шоу "Фактор.by 60+" и продолжит борьбу за победу в проекте, узнаем сегодня вечером на "Беларусь 1". Только четверо из восьмерки очень смелых и талантливых артистов двинутся дальше, остальные же застынут в шаге от суперфинала, который состоится 17 марта.

На шоу, которое рушит стереотипы и бросает вызов стандартам, ситуация накаляется и изначально не конкуренты становятся соперниками, ведь только один из героев сможет стать триумфатором. А пока телезрителей ждет настоящая вокальная битва на пределе эмоций.

Золотые шлягеры на все времена и, конечно, искренние истории.

