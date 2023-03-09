ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Кто станет суперфиналистами шоу "Фактор.by 60+", узнаем 10 марта

Кто станет суперфиналистами шоу "Фактор.by 60+" и продолжит борьбу за победу в проекте, узнаем сегодня вечером на "Беларусь 1". Только четверо из восьмерки очень смелых и талантливых артистов двинутся дальше, остальные же застынут в шаге от суперфинала, который состоится 17 марта.

На шоу, которое рушит стереотипы и бросает вызов стандартам, ситуация накаляется и изначально не конкуренты становятся соперниками, ведь только один из героев сможет стать триумфатором. А пока телезрителей ждет настоящая вокальная битва на пределе эмоций.

Золотые шлягеры на все времена и, конечно, искренние истории.

К финалу герои шоу "Фактор.by 60+", подошли каждый со своей стратегией. Кто-то берет артистизмом, кто-то мелизмами, а кто-то делает ставку на отменное чувство юмора, но достаточно ли этого для победы? Узнаем сегодня вечером в 20:45 на "Беларусь 1".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все