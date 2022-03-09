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10 марта "Беларусь 1" и "Беларусь 24" покажут фильм "Озаричи" из цикла "Без срока давности"
История знакома с практикой, когда людей использовали в качестве биологического оружия. Лагерь смерти на переднем крае обороны. 50 тысяч стариков, женщин и детей нацисты выставили живым щитом перед наступающими частями Красной армии. При этом людей использовали как бактериологическое оружие, заразив их сыпным тифом, чтобы болезнь перекинулась на солдат Рокоссовского. Вермахт согнал людей в болота под открытым небом. Немецкой армии помогали коллаборанты - служащие 11-го охранного полицейского батальона войск СС.
Отвечать за преступления им пришлось в 1970-е годы.
Как разыскивали государственных преступников, что они говорили на следствии и как вели себя на допросах. Уголовные дела из Центрального архива КГБ легли в основу совместного проекта Агентства теленовостей и Комитета госбезопасности "Без срока давности".
Первый фильм "Озаричи" в эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 24" смотрите 10 марта.
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