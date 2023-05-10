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10 мая ОНТ покажет фильм-расследование "Убойная посылка": как в преддверии 9 Мая КГБ предотвратил сразу несколько терактов в Беларуси
Кому-то не по душе то, что в Беларуси люди могут беззаботно и массово праздновать День Великой Победы. В преддверии 9 Мая Комитет госбезопасности предотвратил сразу несколько терактов в нашей стране. Следы заказчика ведут в Украину.
Накануне глава КГБ Иван Тертель рассказал, что сегодня, 10 мая, планируется обнародовать информацию о соответствующих фактах. Известно, что взрывные устройства были замаскированы под бытовые приборы, которые прибыли в страну из-за рубежа. В Беларуси их получили разные люди с одним заданием - забрать и не задавать лишних вопросов.
Смотрите сегодня в 21:15 в эфире ОНТ фильм "Убойная посылка", в котором будут представлены все подробности.
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