Европа по-прежнему равнодушна к гибели животных на границе. 10 мая в Браславском районе вблизи белорусско-латвийского рубежа пограничники обнаружили еще одного лося. Пытаясь преодолеть колючее заграждение на латвийской стороне, животное получило глубокие резаные раны. От увечий и кровопотери лось пал в нескольких метрах от забора. На место вызвали сотрудников инспекции охраны животного и растительного мира. Проблема гибели диких зверей от колючей проволоки не интересует европейские природоохранные организации. Это несмотря на то что именно Европа стала инициатором установки подобного забора смерти на территории Литвы, Польши и Латвии, который продолжает мучительно убивать диких зверей.