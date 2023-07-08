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10 новых мобильных ФАПов начали действовать в Витебской области

В Витебской области к работе приступили 10 новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. Они обслуживают сельское население и работают не вместо, а вместе со стационарными ФАПами.

Задача поликлиники на колесах - добраться до малочисленных деревень, откуда до стационарного медучреждения километры пути. Мобильные амбулатории оборудованы всем необходимым для первичного осмотра пациента: кабинет врача общей практики, электрокардиограф, лаборатория. Поликлинику на колесах можно укомплектовать оборудованием для полноценной работы любого узкого специалиста.

Модернизируются и стационарные ФАПы. В обновленных кабинетах идет прием жителей агрогородка Кировская. В более комфортные условия к октябрю переедет ФАП в деревне Сущево. В Запольскую врачебную амбулаторию поступит новое физиооборудование, а в Мазоловскую - современный электрокардиограф. Идет информатизация ФАПов - уже состоялись торги по закупке компьютерной техники и программного обеспечения.

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