10 победителей из разных сфер деятельности - подведены итоги областного конкурса "Молодой лидер Минщины"

Промышленный, научный и творческий потенциал белорусской молодежи находит применение в разных отраслях экономики. Особый спрос и на креативных руководителей до 31 года. В области подвели итоги конкурса "Молодой лидер Минщины". Лучших в своих профессиях поздравили в Смолевичах на сцене школы №5 - новой в городе-спутнике.

Лидерам признаны молодые работники сферы образования, культуры, медицины, промышленности, АПК, лесного хозяйства.

Цель конкурса - популяризировать достижения молодежи и пропагандировать ее инновационные идеи и передовой опыт. Всего на областной этап поступило более 30 заявок.

Свои достижения презентовали также учащиеся Борисовского государственного колледжа и такие флагманские предприятия нашей страны, как "Світанак" и БелАЗ.





"Мне как молодому учителю, молодому ученому хочется внести свой вклад в развитие нашей страны. Я мотивирую детей к учебе, своему предмету - химии. Разработала электронный образовательный ресурс, который я успешно реализую второй год. Для меня очень почетно, когда ребята поступают в университеты", - рассказала победительница конкурса "Молодой лидер Минщины" в сфере научной деятельности Яна Швед.