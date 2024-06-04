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10 победителей из разных сфер деятельности - подведены итоги областного конкурса "Молодой лидер Минщины"
Промышленный, научный и творческий потенциал белорусской молодежи находит применение в разных отраслях экономики. Особый спрос и на креативных руководителей до 31 года. В области подвели итоги конкурса "Молодой лидер Минщины". Лучших в своих профессиях поздравили в Смолевичах на сцене школы №5 - новой в городе-спутнике.
Лидерам признаны молодые работники сферы образования, культуры, медицины, промышленности, АПК, лесного хозяйства.
Цель конкурса - популяризировать достижения молодежи и пропагандировать ее инновационные идеи и передовой опыт. Всего на областной этап поступило более 30 заявок.
Свои достижения презентовали также учащиеся Борисовского государственного колледжа и такие флагманские предприятия нашей страны, как "Світанак" и БелАЗ.
"Мне как молодому учителю, молодому ученому хочется внести свой вклад в развитие нашей страны. Я мотивирую детей к учебе, своему предмету - химии. Разработала электронный образовательный ресурс, который я успешно реализую второй год. Для меня очень почетно, когда ребята поступают в университеты", - рассказала победительница конкурса "Молодой лидер Минщины" в сфере научной деятельности Яна Швед.
В Смолевичах состоялось и заседание Совета работающей молодежи. Обсудили в том числе проект патриотического форума "Время выбрало нас", который пройдет здесь в июне.
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