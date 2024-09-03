10 сентября сенаторы проведут единый день приема граждан в Гродненской области

Посетить все районы, встретиться с жителями, выслушать просьбы и предложения по улучшению условий. Единый день приема граждан состоится 10 сентября. В этот раз члены Совета Респубики будут работать в Гродненской области.

Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова пообщается с жителями города Ивье. Встреча состоится в местном райисполкоме. Начало в 11:00.

В Новогрудке и Мостах прием граждан проведут главы комиссии, которые занимаются вопросами региональной политики и местного самоуправления - Леонид Заяц, образования, науки, культуры и социального развития - Сергей Сивец. В Дятлово жителей ожидает Владислав Татаринович - председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам.

Всего же на связи 12 сенаторов. На обсуждение одного вопроса в среднем уходит около 20 минут. Хотя никаких временных ограничений не устанавливается. Как показывает практика, некоторые проблемы решаются сразу на месте. В любом случае каждый вопрос берется на контроль.

Практика единого дня приема граждан показала свою эффективность. Только за прошлый год в Совет Республики поступило более 7 тысяч обращений.