3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
10 сентября сенаторы проведут единый день приема граждан в Гродненской области
Посетить все районы, встретиться с жителями, выслушать просьбы и предложения по улучшению условий. Единый день приема граждан состоится 10 сентября. В этот раз члены Совета Респубики будут работать в Гродненской области.
Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова пообщается с жителями города Ивье. Встреча состоится в местном райисполкоме. Начало в 11:00.
В Новогрудке и Мостах прием граждан проведут главы комиссии, которые занимаются вопросами региональной политики и местного самоуправления - Леонид Заяц, образования, науки, культуры и социального развития - Сергей Сивец. В Дятлово жителей ожидает Владислав Татаринович - председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам.
Всего же на связи 12 сенаторов. На обсуждение одного вопроса в среднем уходит около 20 минут. Хотя никаких временных ограничений не устанавливается. Как показывает практика, некоторые проблемы решаются сразу на месте. В любом случае каждый вопрос берется на контроль.
Практика единого дня приема граждан показала свою эффективность. Только за прошлый год в Совет Республики поступило более 7 тысяч обращений.
И накануне - 9 сентября - с 11:00 до 14:00 пообщается с жителями города Кореличи заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Хоменко. Предварительно записаться на все приемы граждан можно 3 и 5 сентября с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов