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10 сентября владельцы электрокаров соберутся на электроралли Minsk ELECTRO

10 сентября владельцы электрокаров соберутся на электроралли Minsk ELECTRO

10 сентября владельцы электрокаров соберутся на Республиканском полигоне для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук, чтобы поучаствовать в электроралли Minsk ELECTRO-2022, пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу ПО "Белоруснефть".

Участие в соревнованиях смогут принять владельцы персонального электротранспорта.

Экипажам нужно будет преодолеть 75-километровую дистанцию, выполнив задания на городских маршрутах, и отработать элементы на полигоне. Лидером станет тот, кто окажется быстрее и точнее остальных. Затем уже опытные судьи из состава Белорусской автомобильной федерации определят победителей.

Уточнить детали мероприятия и подать заявку на участие можно на сайте www.baf.by.


Фото: pixabay.com

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