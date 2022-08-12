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10 сентября владельцы электрокаров соберутся на электроралли Minsk ELECTRO
10 сентября владельцы электрокаров соберутся на Республиканском полигоне для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук, чтобы поучаствовать в электроралли Minsk ELECTRO-2022, пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу ПО "Белоруснефть".
Участие в соревнованиях смогут принять владельцы персонального электротранспорта.
Экипажам нужно будет преодолеть 75-километровую дистанцию, выполнив задания на городских маршрутах, и отработать элементы на полигоне. Лидером станет тот, кто окажется быстрее и точнее остальных. Затем уже опытные судьи из состава Белорусской автомобильной федерации определят победителей.
Уточнить детали мероприятия и подать заявку на участие можно на сайте www.baf.by.
Фото: pixabay.com
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