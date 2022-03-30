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10 соглашений между университетами СГ планируют подписать во время IX Форума регионов Беларуси и России
10 соглашений между университетами Союзного государства планируют подписать во время IX Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в Гродно в июне. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии верхней палаты парламента по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. В Совете Республики сегодня обсуждали подготовку 5-й секции, ее посвятят теме образования.
Кроме научно-практических конференций в городском парке имени Жилибера планируется открытие выставки "Добрососедство под открытым небом". Ее 4 площадки будут пронизаны темой исторической памяти. Кроме того, в первый день работы форума - 23 июня - в Гродно будет дан старт молодежно-патриотическому проекту "Поезд памяти".
Стараемся подойти таким образом к подготовке данной секции, чтобы то лучшее, что есть у каждой из наших стран, было полезно друг другу, было востребовано друг другом. И в конечном итоге оно бы служило не только развитием системы образования в Союзном государстве, но прежде всего, чтобы служило воспитанию наших молодых людей и получению тех необходимых знаний, которые потом им пригодятся в жизни.
Всего во время Форума регионов Беларуси и России будут работать 6 тематических секций. Каждая предусматривает развитие совместных направлений в области промышленности, агросферы, образования, инноваций. Ожидается до 250 участников с каждой стороны.
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