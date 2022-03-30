10 соглашений между университетами СГ планируют подписать во время IX Форума регионов Беларуси и России

Стараемся подойти таким образом к подготовке данной секции, чтобы то лучшее, что есть у каждой из наших стран, было полезно друг другу, было востребовано друг другом. И в конечном итоге оно бы служило не только развитием системы образования в Союзном государстве, но прежде всего, чтобы служило воспитанию наших молодых людей и получению тех необходимых знаний, которые потом им пригодятся в жизни.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси