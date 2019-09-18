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10 тонн клюквы заготовили в Минской области с начала сезона
10 тонн клюквы уже заготовили в Минской области. За прошлый сезон пункты приема урожая получили 40 тонн полезной ягоды. В этом году планируют не меньше, урожай на болотах хороший. Ягоды крупные и их много.
Сезон сбора клюквы стартовал в начале сентября и продлится до сильных морозов. За ягодой в болотистые места Вилейского района отправилась Наталья Кезик.
Светлана Горинина не пропустила ни одного ягодного сезона. Собирать урожай начинает в июне - черника и земляника. Ближе к осени - брусника и клюква. Но последние наиболее любимые ягоды. Сохранять на зиму легко. Клюкву хозяйка замораживает или вообще оставляет в воде.
Сезон сбора клюквы стартовал 2 сентября. И вот уже две недели болота не пустуют. А добраться к кочкам с красными ягодами иногда очень сложно.
В Минской области болотистых мест, где можно собирать клюкву, не так много. Ягодник, кроме Вилейского, есть в Пуховичском и Стародорожском районах. Его площадь занимает всего 3 % от всех лесных гектаров.
За килограмм ягод в этом году предлагают 3 рубля. Собранную клюкву реализуют в магазинах и на сезонных ярмарках. Белорусские ягоды также подвергают шоковой заморозке, часть отправляют на экспорт потребителям из соседней России.
Собирать клюкву на болотах можно и комбайнами, которые имеют сертификацию. Они не повреждают кусты с ягодами. Сезон сбора зависит от погоды. Но специалисты заверяют, что клюква, которая покраснела на кустах в морозные ночи, наиболее полезная.
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