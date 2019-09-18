10 тонн клюквы заготовили в Минской области с начала сезона

10 тонн клюквы уже заготовили в Минской области. За прошлый сезон пункты приема урожая получили 40 тонн полезной ягоды. В этом году планируют не меньше, урожай на болотах хороший. Ягоды крупные и их много.



Сезон сбора клюквы стартовал в начале сентября и продлится до сильных морозов. За ягодой в болотистые места Вилейского района отправилась Наталья Кезик.



Светлана Горинина не пропустила ни одного ягодного сезона. Собирать урожай начинает в июне - черника и земляника. Ближе к осени - брусника и клюква. Но последние наиболее любимые ягоды. Сохранять на зиму легко. Клюкву хозяйка замораживает или вообще оставляет в воде.



Сезон сбора клюквы стартовал 2 сентября. И вот уже две недели болота не пустуют. А добраться к кочкам с красными ягодами иногда очень сложно.



В Минской области болотистых мест, где можно собирать клюкву, не так много. Ягодник, кроме Вилейского, есть в Пуховичском и Стародорожском районах. Его площадь занимает всего 3 % от всех лесных гектаров.



За килограмм ягод в этом году предлагают 3 рубля. Собранную клюкву реализуют в магазинах и на сезонных ярмарках. Белорусские ягоды также подвергают шоковой заморозке, часть отправляют на экспорт потребителям из соседней России.



Собирать клюкву на болотах можно и комбайнами, которые имеют сертификацию. Они не повреждают кусты с ягодами. Сезон сбора зависит от погоды. Но специалисты заверяют, что клюква, которая покраснела на кустах в морозные ночи, наиболее полезная.