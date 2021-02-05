10 тысяч человек записались на вакцину от коронавируса в Брестской области

В лист ожидания могут попасть все желающие. Для этого нужно позвонить в поликлинику по месту жительства. Сейчас в регионе продолжают вакцинировать медицинских работников - это первая группа риска. Российский препарат "Спутник V" уже получили 2700 человек, а всего в первой партии привезли 3600 доз. Вакцинация проходит практически во всех поликлиниках областного центра. Прививают в два этапа. Через 21 день укол нужно повторить.