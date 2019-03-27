10 тысяч учащихся Минской области на этой неделе отдохнут в дневных лагерях

Для детей учреждения образования подготовили разнообразную программу - квесты, спартакиады, путешествия и соревнования. Во время каникул спасатели и сотрудники ГАИ организовывают в школах занимательные викторины по безопасности. День в школьном лагере провела и Наталья Кезик.



В погоне за удачным кадром время летит мгновенно. Сегодня в ракурсе фотоохоты для учеников Барсуковскай средней школы - первые побеги травы, почки на деревьях и первоцветы. Время неограниченно. Единственное условие творческого пленэра - в объектив должны попасть только природные кадры. Сделать селфи либо сфотографироваться с друзьями школьники успели на спортландии.



Лагерь в Барсуковской средней школе посещают без исключения все ученики начальных классов - 25 человек. В программе - кинолектории, встречи со спасателями, викторины. В каждом классе ежедневно работают творческие мастерские.



Безопасный квест на импровизированной проезжей части сегодня прошли ученики первой Смолевичской школы. Светофоры и машины здесь детские. А вот ситуации на дороге реальные. После дорожного квеста викторина в ресурсном центре, затем подготовка к театральному фестивалю.



Школьные дневные лагеря наиболее популярны среди учеников начальной школы. В расписании не только интересные мероприятия, но обязательно питание и даже дневной отдых.



Только в Смолевичском районе школьный лагерь посещают более 300 учеников. В Минской области - почти 10 тысяч детей. И пока каникулы в самом разгаре, у школьников еще есть время накопить позитивные эмоции на новую четверть.