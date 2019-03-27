3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
10 тысяч учащихся Минской области на этой неделе отдохнут в дневных лагерях
Для детей учреждения образования подготовили разнообразную программу - квесты, спартакиады, путешествия и соревнования. Во время каникул спасатели и сотрудники ГАИ организовывают в школах занимательные викторины по безопасности. День в школьном лагере провела и Наталья Кезик.
В погоне за удачным кадром время летит мгновенно. Сегодня в ракурсе фотоохоты для учеников Барсуковскай средней школы - первые побеги травы, почки на деревьях и первоцветы. Время неограниченно. Единственное условие творческого пленэра - в объектив должны попасть только природные кадры. Сделать селфи либо сфотографироваться с друзьями школьники успели на спортландии.
Лагерь в Барсуковской средней школе посещают без исключения все ученики начальных классов - 25 человек. В программе - кинолектории, встречи со спасателями, викторины. В каждом классе ежедневно работают творческие мастерские.
Безопасный квест на импровизированной проезжей части сегодня прошли ученики первой Смолевичской школы. Светофоры и машины здесь детские. А вот ситуации на дороге реальные. После дорожного квеста викторина в ресурсном центре, затем подготовка к театральному фестивалю.
Школьные дневные лагеря наиболее популярны среди учеников начальной школы. В расписании не только интересные мероприятия, но обязательно питание и даже дневной отдых.
Только в Смолевичском районе школьный лагерь посещают более 300 учеников. В Минской области - почти 10 тысяч детей. И пока каникулы в самом разгаре, у школьников еще есть время накопить позитивные эмоции на новую четверть.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов