3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
10-я больница, которая на время была отдана под COVID-19, вновь стала многопрофильным стационаром
Вся 10-я больница прошла масштабную санитарную обработку
В специальной комнате до сих пор под кварцевыми лампами и озонаторами находятся защитные костюмы. Сейчас их надевать не нужно. Вся 10-я больница стала чистой зоной. Вчера в несколько этапов провели масштабную санитарную обработку.
Вадим Мазур, заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 2 УЗ "10-я городская клиническая больница":
"За все месяцы, в которые мы были так называемым грязным отделением, у нас пролечено около 200 тяжелых больных. Сейчас отделение полностью помыто. Становится чистым, и все чистые больные, которые нуждаются в реанимационной помощи, будут поступать сюда".
Городская клиника вновь многопрофильный стационар
Уже сегодня 10-я клиника вновь многопрофильный стационар. С самого утра здесь принимают пациентов на консультации, для планового обследования и госпитализации.
Галина Короленко, заведующая эндокринологическим отделением УЗ "10-я городская клиническая больница":
"Готовы вернуться к прежнему режиму. Мы соскучились по нашим пациентам. По пациентам с сахарным диабетом, с патологией надпочечников, с патологией щитовидной железы. И, конечно же, будем рады первому из них".
Клиника готова принять более тысячи пациентов. Первые плановые операции назначены уже на завтра.
В приемном отделении принимают все меры безопасности: измеряют температуру, раздают маски
Викентий Степуро, заведующий приемным отделением 10-й городской клинической больницы г. Минска:
"Естественно, не запрещаем использовать средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, очки. Когда поступает пациент или приходит в амбулаторию, или скорая помощь привозит его, измеряем температуру. Если она повышенная, отправляем его, минуя приемное отделение, в изолятор. В изоляторе ведет прием врач по специальности терапевт, невролог и хирург. Пациенту будет сделано то же самое обследование".
Диана Протасевич, заместитель главного врача 10-й городской клинической больницы г. Минска:
"Поступление пациентов с плановой патологией - это на плановую хирургическую помощь (в соответствии с приказом от 1 июля 2020 года № 690) возможно только с ПЦР-диагностикой. Пациенты должны пройти ее за два дня до госпитализации. Терапевтические пациенты должны измерять температуру. И только при нормальной температуре с нормальными анализами могут поступать на плановую терапевтическую помощь".
Медики успешно справились с поставленной задачей
Работу возобновили и Центр восточной медицины, и отделение лазерной хирургии. Вот так спустя три месяца медики постепенно возвращаются в привычный режим работы, подтвердив верность своему призванию.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
К 80-летию освобождения Беларуси в Москве ветеранам ВОВ вручили медали
На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
Белорусы снова смогут из Минска отправиться в Мюнхен
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Пакистане свадебный автобус с гостями упал в реку
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП