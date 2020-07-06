10-я больница, которая на время была отдана под COVID-19, вновь стала многопрофильным стационаром





Вся 10-я больница прошла масштабную санитарную обработку

В специальной комнате до сих пор под кварцевыми лампами и озонаторами находятся защитные костюмы. Сейчас их надевать не нужно. Вся 10-я больница стала чистой зоной. Вчера в несколько этапов провели масштабную санитарную обработку.

Вадим Мазур, заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 2 УЗ "10-я городская клиническая больница":

"За все месяцы, в которые мы были так называемым грязным отделением, у нас пролечено около 200 тяжелых больных. Сейчас отделение полностью помыто. Становится чистым, и все чистые больные, которые нуждаются в реанимационной помощи, будут поступать сюда".





Городская клиника вновь многопрофильный стационар

Уже сегодня 10-я клиника вновь многопрофильный стационар. С самого утра здесь принимают пациентов на консультации, для планового обследования и госпитализации.

Галина Короленко, заведующая эндокринологическим отделением УЗ "10-я городская клиническая больница":

"Готовы вернуться к прежнему режиму. Мы соскучились по нашим пациентам. По пациентам с сахарным диабетом, с патологией надпочечников, с патологией щитовидной железы. И, конечно же, будем рады первому из них".

Клиника готова принять более тысячи пациентов. Первые плановые операции назначены уже на завтра.





В приемном отделении принимают все меры безопасности: измеряют температуру, раздают маски

Викентий Степуро, заведующий приемным отделением 10-й городской клинической больницы г. Минска:

"Естественно, не запрещаем использовать средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, очки. Когда поступает пациент или приходит в амбулаторию, или скорая помощь привозит его, измеряем температуру. Если она повышенная, отправляем его, минуя приемное отделение, в изолятор. В изоляторе ведет прием врач по специальности терапевт, невролог и хирург. Пациенту будет сделано то же самое обследование".

Диана Протасевич, заместитель главного врача 10-й городской клинической больницы г. Минска:

"Поступление пациентов с плановой патологией - это на плановую хирургическую помощь (в соответствии с приказом от 1 июля 2020 года № 690) возможно только с ПЦР-диагностикой. Пациенты должны пройти ее за два дня до госпитализации. Терапевтические пациенты должны измерять температуру. И только при нормальной температуре с нормальными анализами могут поступать на плановую терапевтическую помощь".





Медики успешно справились с поставленной задачей