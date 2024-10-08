11 октября по Беларуси зашагает "Марафон единства". Первая точка - Молодечно

11 октября по Беларуси зашагает "Марафон единства". Первая точка Республиканской общественно-культурной акции - Молодечно.

Марафон покажет самобытные коллективы, организует "НЕскучные НЕлекции" и проведет по артериям отечественных флагманов. За два дня замотивирует гордиться нашим наследием.

8 октября к акции официально присоединилась еще одна общественная организация. С какой инициативой? И чьи голоса станут кульминацией гала-концерта?

"Марафон единства". Триединство традиций: культура, таланты, душа

На самом деле "Марафон единства" уже начался чуть меньше месяца назад. Этот импульс объединения чувствовала буквально вся "Минск-Арена". Но уже тогда, в День народного единства, говорили, что даже 15-тысячной чаши мало для души белорусской. Именно поэтому она разойдется буквально на всю страну. Это инициатива Президента. И наш ответ в противовес западным псевдоценностям.

Когда ноги сами в пляс "лявонихой" идут или наравне с матулінай песняй каждый первый песняровский мотив узнает. Это объединяет все, что делаем во благо, талантливо, в мировом масштабе, или слезы счастья за олимпийские пьедесталы, или слезы боли за испепеленных детей Хатыни. Все, что выше, заложено в ДНК истинного белоруса. Какими бы фейкометами ни махали за кордоном, пытаясь искоренить нашу память, мы едины. Это подчеркивал глава государства, объявляя старт "Марафону единства".

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (Минск, 17.09.2024 г.):

"Возможно, причины такого отношения в том, что мы верны традициям предков и духовно отличаемся от того же Запада. Там давно привыкли отождествлять человеческую культуру с судьбами всего человечества. Это привело к насильственному навязыванию западных ценностей остальным нациям и уничтожению культурного многообразия планеты. Вопреки силам, стремящимся посеять рознь и ненависть в нашем обществе, мы должны проявить согласие и общность духовных традиций и исторической судьбы народа. Поэтому символично, что сегодня мы даем старт всебелорусской акции "Марафон единства". Это будет марафон триединства традиций, национальной культуры, которую бережно храним и развиваем, талантов наших людей, которыми славится белорусская земля, красоты славянской души, которая наполняет мир вокруг гармонией и взаимопониманием".

Как талантлива земля белорусская, часто мы видим в столице, тому подтверждение сборный гала-концерт "Беларусь - моя песня". Если вдруг кто-то не включил вовремя "Беларусь 3", теперь подтвердим в 14 городах Беларуси.

Итак, первый "марафонец" - Молодечно. Туда свою инициативу и привезет БРСМ, который сегодня официально присоединился к республиканской акции. Предлагают квест на объединение. "Факты на стол" - о белорусах, их достижениях, мове матчынай и даже белорусской кухне. Предстоит пройти 10 станций.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Сегодня же Белорусский республиканский союз молодежи открывает регистрацию на квест. Мы ждем наших участников. Хочется отметить, что квест будет также иметь определенные ограничения, но ни в коем случае не возрастные. Мы ждем всех участников, но необходимо будет привести с собой команду. Мы белорусы, мы привыкли делать все толокой. И, конечно, очень важно, чтобы также мы в рамках "Марафона единства" объединялись, делали вместе такие вещи, проходили эти турниры, этапы. В этом отношении, конечно, для наших финалистов будет подготовлен призовой фонд".

Александр Лукьянов также отметил, что 8 октября представители БРСМ презентовали и арт-объект, который украсит жилой дом на самой протяженной улице Молодечно - Великом Гостинце. Контур страны на руках белорусской семьи разместят муралом и еще на нескольких адресах.

Эпицентром же "Марафона единства" станет младший брат "Минск-Арены" - молодечненский Ледовый дворец. Там пройдет кульминационный гала-концерт. Так, в город солнца приедут гости из Витебска и Гродненской области, чьи номера признаны лучшими в рамках тех самых областных отчетников "Беларусь - моя песня". Такое будет знакомство регионов.

Прорабатываем вопрос приглашения уроженцев Беларуси, кто уехал и добился успеха за границей. Вопрос остается открытым и, безусловно, такие гости будут, но пока забегать вперед не стоит, потому что все делается постепенно. Андрей Гузель, директор музыкальной медиакомпании