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11 октября пройдет финал VI Республиканского конкурса "Семья года"
Финал VI Республиканского конкурса "Семья года" состоится 11 октября.
За звание лучших борются семь семей. Это победители Минского городского и областных конкурсов. Участники будут удивлять нарядами и оригинальными номерами, а также презентуют визитные карточки семьи и социально-значимые проекты, которые отражают их вклад в жизнь региона.
Победителей конкурса определит компетентное жюри, в состав которого вошли представители госорганов, общественных объединений и белорусского шоу-бизнеса. По итогам участникам вручат дипломы первой, второй и третьей степени, а также денежные призы.
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