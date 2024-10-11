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11 октября пройдет финал VI Республиканского конкурса "Семья года"

Финал VI Республиканского конкурса "Семья года" состоится 11 октября.

За звание лучших борются семь семей. Это победители Минского городского и областных конкурсов. Участники будут удивлять нарядами и оригинальными номерами, а также презентуют визитные карточки семьи и социально-значимые проекты, которые отражают их вклад в жизнь региона.

Победителей конкурса определит компетентное жюри, в состав которого вошли представители госорганов, общественных объединений и белорусского шоу-бизнеса. По итогам участникам вручат дипломы первой, второй и третьей степени, а также денежные призы.

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