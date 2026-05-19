3.82 BYN
2.75 BYN
3.20 BYN
"110 лет в едином строю" - Могилев принял марафон белорусской милиции
Могилев присоединился к масштабному марафону мероприятий, посвященных грядущему юбилею белорусской милиции, который будет отмечаться в марте 2027 года.
Тематические локации представили подразделения МВД: Департамент охраны, внутренние войска, профильные учебные заведения. Интерактивные площадки ГАИ, ДПС, кинологов и демонстрация спецтехники вызвали большой интерес у молодежи.
Кирилл Колоцей, учащийся Могилевского специализированного лицея МВД Беларуси:
"Хочу связать свою жизнь со структурой МВД и защищать свою Родину. Буду продолжать династию, как мой крестный и дедушка".
Подобные мероприятия пройдут по всей стране. Главным аккордом акции в Могилеве стала торжественная церемония награждения лучших правоохранителей и яркий концерт с участием белорусских исполнителей.