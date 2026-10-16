111-я гвардейская артиллерийская бригада отмечает 87-летие

В Бресте торжественно отметила 87-летие одна из старейших артиллерийских воинских частей в нашей стране - 111-я гвардейская артиллерийская Кенигсбергская Краснознаменная бригада. Ее воины сражались на фронтах Великой Отечественной войны, участвовали в 35 крупных сражениях и в освобождении Беларуси.

Награды за заслуги получили более 70 военнослужащих, в том числе от Министерства обороны.

В 2026 году на республиканском соревновании артиллерийских батарей среди Вооруженных Сил страны 111-я бригада стала первой. Военное мастерство бойцы регулярно оттачивают на учениях с Западным оперативным командованием.

Александр Курбат, командир 111-й гвардейской артиллерийской бригады:

"Наши военнослужащие участвуют в состязаниях на звание лучшего специалиста ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил, где показывают достойные результаты, не уступая первые места никому. Финальным этапом подготовки бригады было участие в командно-штабном учении Западного оперативного командования, где воины-артиллеристы показали высокие результаты".

"111-я артиллерийская бригада с 1960 года находится на территории Бреста, - рассказал Александр Власовец, глава администрации Московского района г. Бреста. - Взаимодействие городских властей, бригады и работа наших военнослужащих по патриотическому воспитанию молодежи - все взаимосвязано".

Вооружение и военно-специальная техника 111-й бригады постоянно пополняются новыми образцами. Они применяются ракетными войсками и артиллерией.

Для гостей работает выставка оружия XXI века. Здесь представлены беспилотные летательные аппараты современного образца.