Как массовый психоз августа 2020-го сломал судьбы людей?

События 2020 года стали переломными в жизни общества. Кто-то не поддался на провокации извне, а кто-то сознательно пытался ввергнуть страну в хаос. Еще одна категория - это те, кто под влиянием фейков стали жертвами информационной войны, из-за чего совершили необдуманные поступки. Хорошая работа, семья, полноценная жизнь - все это и так у них уже было. На вопрос, каких именно перемен они все-таки хотели и ради чего, сейчас, когда внутриполитическая лихорадка прошла, ответить затрудняются. Следующий материал - показательная история семьи из Гомеля, на первый взгляд идеальной. Однако события почти трехлетней давности все изменили. Николай Скинтиян продолжит.

Дмитрий - директор гомельского предприятия. Кроме того, известный в городе музыкант.

Но массовый психоз августа 2020-го сломал немало судеб, эта семья не исключение.

Хотя не все так просто. Все началось с финансовых махинаций Виктории, так женщина попала в поле зрения правоохранителей.

Гомельчанку вовлекли в серую схему. Вместе с подельниками она участвовала в искусственном разделении деятельности аффилированных коммерческих структур и выручки от ее осуществления. Преступная стратегия по уклонению от налогообложения вскрылась, а вместе с ней и новые нюансы.

Сотрудники финансовой милиции установили, что одной лишь неуплатой налогов не обошлось.

Андрей Сенников, официальный представитель УДФРКГК по Гомельской области:

Подписка на деструктивные ресурсы, слив личных данных силовиков, участие в плане "Перамога", финансирование экстремистской деятельности. Виктория вместе с семьей даже собиралась уехать в Германию по приглашению эмигранта Тараса Секерко - бчб-активист известен антибелорусскими акциями в чужой стране.

С учетом данного обстоятельства, а также наличия жилья за рубежом гомельчанку поместили под стражу. Узнать в ней жизнерадостную женщину с фотографий из соцсетей сейчас трудно. На лице растерянность, а внутри - горькое сожаление.

У меня было достаточно времени подумать. Иногда надо больше обдумывать свои действия, не подвергать свою семью, своих родных риску. Я всех призываю более ответственно подходить к выбору контента и выражать политическую позицию только в рамках закона.

К слову, супруг Дмитрий уже отбыл 30 суток административного ареста за участие в экстремистских чатах.