Республиканский праздник "Последний звонок" проходит в Лиде - на торжественную линейку собрали лучших выпускников со всей страны

Все выпускники находятся в замечательном положительном настроении. Несмотря на то что сегодня у нас двойной ответственный день, сегодня проходит резервный день сдачи централизованного экзамена и 131 человек пришел. Глубоко уверен, что каждый молодой человек должен чувствовать и слышать себя, свое внутреннее сердце, свое внутреннее я для того, чтобы действительно сделать свой профессиональный выбор такой, который потом на протяжении всей жизни будет приносить только удовольствие, профессиональный и творческий рост.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси