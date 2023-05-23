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Республиканский праздник "Последний звонок" проходит в Лиде - на торжественную линейку собрали лучших выпускников со всей страны

Яркое прощание со школьной жизнью. Республиканский "Последний звонок" проходит в Лиде. Торжественная линейка объединила полторы тысячи лучших выпускников со всех уголков страны - это победители олимпиад и спортивных турниров, лауреаты творческих конкурсов и лидеры молодежных организаций. Главных героев праздника встречал весь город: от Кургана Бессмертия масштабной колонной молодежь проследовала к Лидскому замку: там состоялось награждение ученической элиты. Отметили и звездных преподавателей. Еще одна локация - Ледовый дворец. В программе работа интерактивных площадок, концерт, дискотека и праздничный фейерверк.

Все выпускники находятся в замечательном положительном настроении. Несмотря на то что сегодня у нас двойной ответственный день, сегодня проходит резервный день сдачи централизованного экзамена и 131 человек пришел. Глубоко уверен, что каждый молодой человек должен чувствовать и слышать себя, свое внутреннее сердце, свое внутреннее я для того, чтобы действительно сделать свой профессиональный выбор такой, который потом на протяжении всей жизни будет приносить только удовольствие, профессиональный и творческий рост.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси

Марафон последних звонков продолжится 25 мая. Торжественные линейки пройдут под слоганом "Созидание во имя будущего". Вручение аттестатов, а также золотых и серебряных медалей состоится 10 июня.

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