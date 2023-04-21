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В Беларуси продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил

Способность белорусской армии выполнять задачи в условиях быстро меняющейся обстановки показали артиллеристы. В стране продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил. На полигоне учебно-боевые задачи выполняли боевые расчеты реактивных систем залпового огня "Град".

Дивизион работал из закрытых огневых позиций на дальности 10 км по скоплению живой силы и бронетехники условного неприятеля.

Проверка боевой готовности Вооруженных Сил проходит по поручению главы государства с 3 апреля. Отрабатывается весь комплекс мероприятий перевода механизированного соединения с мирного на военное время.

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