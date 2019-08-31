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1157 лет. Полоцк принимает поздравления с днем рождения
1157 лет насчитывает только летописная история города. Еще бы, ведь именно Полоцкое княжество было первым государственным образованием на территории современной Беларуси. И этот древний город на Двине, ставший родиной Евфросинии Полоцкой, Франциска Скорины, Симеона Полоцкого, без преувеличения называют еще и малой родиной большой страны. Ольга Масловская собрала самые яркие моменты красивого праздника.
1157 лет только летописной истории
Любоваться куполами Софии не с иллюстрации, а из окна аудитории - роскошь, которую могут себе позволить только студенты Полоцкого университета. Да и само учебное заведение - экскурсионный объект.
Именно в Полоцке в XVI веке появилось первое на территории современной Беларуси высшее учебное заведение: коллегиум иезуитов. Потом был кадетский корпус. И сегодня в этих стенах сеют разумное, доброе, вечное.
Полоцк - это история в лицах.
Ни один город не дал стране столько выдающихся личностей: Рогволод и Рогнеда, Преподобная Евфросиния, первопечатник Скорина, богослов Симеон Полоцкий. Современную историю города тоже пишут люди, ежедневным трудом создавая имидж полоцкой земли как центра Европы, не только географического. Лучшим коллективам и специалистам в праздник заслуженные награды.
35 лет жизни и трудовой биографии хирурга, а с этого дня еще и почетного гражданина Полоцка Сергея Анискевича связаны с городом на Двине. Вспоминает, что когда пришел в полоцкую больницу, в арсенале специалистов были лишь глаза, руки, скальпель и личный профессионализм. Сегодня его отделение - это медицина XXI века. Ежегодно пять тысяч операций и все чаще без крови.
Если не лекарство, то бальзам для души органная музыка, что каждый выходной звучит под сводами Софийского собора. Сегодня в подарок городу и гостям - самые известные произведения. Органиста Ксения Погорелая выступала в Нотр-Дам-де-Пари, но нигде инструмент не звучит так, как в Полоцке.
А музыка средневекового боя - это звон мечей. Чтобы окунуться в романтическую эпоху рыцарей и воинствующих викингов, надо поспешить в Полоцк.
Фестиваль "На пути из варяг в греки” собрал здесь путешественников во времени из разных уголков Беларуси.
Мастер-классы, поединки и нешуточные водные баталии на дракарах в акватории Западной Двины. Команда ладьи “Ома” неделю добиралась по реке из Витебска в Полоцк, чтобы стать частью праздника в центре Европы. А еще чтобы, как и миллионы туристов, приезжающих сюда ежегодно, почувствовать дыхание старины.
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