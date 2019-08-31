1157 лет. Полоцк принимает поздравления с днем рождения

Ни один город не дал стране столько выдающихся личностей: Рогволод и Рогнеда, Преподобная Евфросиния, первопечатник Скорина, богослов Симеон Полоцкий. Современную историю города тоже пишут люди, ежедневным трудом создавая имидж полоцкой земли как центра Европы, не только географического. Лучшим коллективам и специалистам в праздник заслуженные награды.



35 лет жизни и трудовой биографии хирурга, а с этого дня еще и почетного гражданина Полоцка Сергея Анискевича связаны с городом на Двине. Вспоминает, что когда пришел в полоцкую больницу, в арсенале специалистов были лишь глаза, руки, скальпель и личный профессионализм. Сегодня его отделение - это медицина XXI века. Ежегодно пять тысяч операций и все чаще без крови.



Если не лекарство, то бальзам для души органная музыка, что каждый выходной звучит под сводами Софийского собора. Сегодня в подарок городу и гостям - самые известные произведения. Органиста Ксения Погорелая выступала в Нотр-Дам-де-Пари, но нигде инструмент не звучит так, как в Полоцке.



А музыка средневекового боя - это звон мечей. Чтобы окунуться в романтическую эпоху рыцарей и воинствующих викингов, надо поспешить в Полоцк.