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117 граждан Беларуси возвращаются из Израиля на родину
117 граждан Беларуси возвращаются на родину из Израиля. Специальный рейс Белавиа вылетел несколько часов назад из аэропорта Бен-Гурион.
В 11:45 специальный рейс Белавиа взлетел из аэропорта Бен-Гурион. На борту, кроме членов экипажа, находится 117 граждан Республики Беларусь - все, которые пожелали покинуть зону конфликта в настоящее время. Ориентировочное время прибытия в Минск 19:00. Мы искренне благодарим Белавиа за подготовку и организацию этого рейса.
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