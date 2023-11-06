117 граждан Беларуси возвращаются из Израиля на родину

117 граждан Беларуси возвращаются на родину из Израиля. Специальный рейс Белавиа вылетел несколько часов назад из аэропорта Бен-Гурион.

В 11:45 специальный рейс Белавиа взлетел из аэропорта Бен-Гурион. На борту, кроме членов экипажа, находится 117 граждан Республики Беларусь - все, которые пожелали покинуть зону конфликта в настоящее время. Ориентировочное время прибытия в Минск 19:00. Мы искренне благодарим Белавиа за подготовку и организацию этого рейса.