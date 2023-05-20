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118 случаев лесных пожаров зафиксированы по Беларуси с начала этого года

Больше всего в Минской области - 30 происшествий, и это с площадью территории леса 5,7 гектара. Своевременно обнаружить, оперативно приехать и ликвидировать возгорание - задача для Министерства лесного хозяйства. За ситуацией наблюдают круглосуточно. Для этого по стране работают свыше 250 пожарно-химических станций и 663 пункта противопожарного инвентаря. Помимо этого везде подключено видеонаблюдение. Хватает и специалистов, и техники, но многое зависит от граждан. Уже есть случаи намеренных поджогов.

Запреты и ограничения введены в 84 районах Беларуси (карту территорий можно посмотреть на сайте Минлесхоза). Кроме этого, сотрудники ежедневно информируют население о ситуации, а также выезжают в рейды.

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