11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Гетто, шталаги, пересыльные лагеря действовали практически в каждом районе. В Минске находился один из крупнейших в Европе лагерей смерти Тростенец, где было убито больше 200 тысяч человек. В Беларуси действовало порядка полутора десятков детских лагерей для забора крови. Жертвами нацистских преступлений стали несколько миллионов человек. В этот знаковый для каждого белоруса день памятные мероприятия проходят по всей стране.