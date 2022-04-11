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11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Мир сегодня вспоминает тех, кто на себе испытал жернова нацистской концентрационной системы. 11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

На оккупированной территории Беларуси за годы Великой Отечественной войны нацистами было создано 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей.

Гетто, шталаги, пересыльные лагеря действовали практически в каждом районе. В Минске находился один из крупнейших в Европе лагерей смерти Тростенец, где было убито больше 200 тысяч человек. В Беларуси действовало порядка полутора десятков детских лагерей для забора крови. Жертвами нацистских преступлений стали несколько миллионов человек. В этот знаковый для каждого белоруса день памятные мероприятия проходят по всей стране.

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