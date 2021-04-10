11 апреля мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

История фашистских концлагерей - одна из самых черных страниц человеческой истории. Конвейеры смерти работали как часы и были не только методом устрашения и показателем господства, но и статьей дохода. По признаниям эсесовцев, каждый узник, продолжительность жизни которого в лагерях смерти составляла менее года, приносил Третьему рейху доход в полторы тысячи рейхсмарок чистой прибыли.

11 апреля весь мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день в победном 1945-м сотни тысяч узников одного из крупнейших нацистских концлагерей Бухенвальд подняли восстание. В годы Второй мировой действовало порядка 14 тысяч конвейеров смерти. Было уничтожено 18 млн человек. Несколько миллионов в оккупированной Беларуси. Более 200 тыс. человек в Тростенце, в концлагере Шталаг 352 - более 80 тыс. узников.



