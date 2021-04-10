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11 апреля мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
История фашистских концлагерей - одна из самых черных страниц человеческой истории. Конвейеры смерти работали как часы и были не только методом устрашения и показателем господства, но и статьей дохода. По признаниям эсесовцев, каждый узник, продолжительность жизни которого в лагерях смерти составляла менее года, приносил Третьему рейху доход в полторы тысячи рейхсмарок чистой прибыли.
В память о страшной трагедии
11 апреля весь мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день в победном 1945-м сотни тысяч узников одного из крупнейших нацистских концлагерей Бухенвальд подняли восстание. В годы Второй мировой действовало порядка 14 тысяч конвейеров смерти. Было уничтожено 18 млн человек. Несколько миллионов в оккупированной Беларуси. Более 200 тыс. человек в Тростенце, в концлагере Шталаг 352 - более 80 тыс. узников.
Всего на территории Беларуси в годы оккупации действовало 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения. Белорусская глава кровавой нацистской истории - завтра в "Главном эфире".
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