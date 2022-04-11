Презентация нотного издания композитора Олега Молчана состоится 11 апреля

Сегодня, в день рождения Олега Молчана (автора легендарной "Молитвы" "Песняров"), состоится презентация нотного издания "Олег Молчан. Песни для голоса и фортепиано". Это история творчества композитора в семи тетрадях. В сборнике, выпущенном Санкт-Петербургским издательством "Композитор", 77 песен автора в хронологической последовательности: от самых первых до последних (хотя полный объем собранного наследия Олега Молчана в нотах в разных жанрах составил около 12 тетрадей): хоровые произведения, джазовые фортепианные импровизации, знаменитые фолк-роковые "песняровские" хиты.