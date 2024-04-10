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11 человек стали жертвами онлайн-мошенников в Минске

В Советское РУВД Минска с начала года обратились 11 человек с жалобой на интернет-магазин. И у всех одинаковые истории. Например, одна из потерпевших нашла объявление о продаже женского спортивного костюма. Страница онлайн-маркета внушала доверие - много подписчиков и положительные отзывы. Только вот продавец просил внести стопроцентную предоплату.

В милиции напоминают, что не стоит доверять свои деньги, не получив товар. Во всех обстоятельствах дела теперь разбираются следователи.

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